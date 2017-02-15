Peugeot-Citroen нацелился на покупку Opel?

Французский автопроизводитель Peugeot-Citroen (PSA Group) ведет переговоры о «расширении существующих проектов» с немецкой автомобильной компанией Opel, которая в настоящий момент принадлежит американскому концерну GM, и кроме того существуют даже планы ее приобретения. Opel в 2016 году в 17-й раз подряд показала убыток — он составил 239 млн. евро — и, похоже, что американцы просто устали от владения столь проблематичным и малоликвидным активом.

GM подтвердил факт переговоров между двумя автопроизводителями, добавив, что «не может быть никаких гарантий того, что будет достигнуто соглашение», — пишет Deutsche Welle. Объединение PSA Group с Opel и его британским брендом Vauxhall создаст второго по величине автопроизводителя в Европе, увеличив долю до 16,6 процента от общего рынка по состоянию на 2016 год. Новый концерн объемами будет уступать только Volkswagen, который на настоящий момент продает 23,9 процента от общего числа новых автомобилей в Европе, и опередит альянс Renault-Nissan, который имеет 13,9 процента.

Впрочем, до реального оформления соглашения еще как пешком до Марса. Около двух третей из 38 000 сотрудников компании Opel работают в Германии, где мощные профсоюзы делают крупномасштабные увольнения политически сложным мероприятием

И потому, совсем неудивительно, что немецкие политики уже начали жаловаться на предстоящую сделку. К паримеру, министр экономики Бригитте Циприс заявила во вторник, что это «неприемлемо» со стороны GM и PSA не проинформировать совет работников Opel, профсоюз IG Metall, региональное и федеральное правительства об их планах.

GermanNews