BMW стал третьим в производстве электрокаров

Немецкий автомобильный гигант BMW в настоящее время третий по величине в мире производитель электрических автомобилей, согласно отчету, опубликованному в журнале Wirtshaftswoche. С долей 7 процентов в 2016 году, BMW претендует на лидирующую позицию в данной нише: лчуше сегодня дела обстоят только у китайского производителя BYD (13 процентов) и американской компании Tesla (9 процентов).

И в будущем намерена развивать эту область, причем в первую очередь в сегменте дорогих машин. «Мы будет уделять первостепенное внимание верхнему концу сегмента премиум», — заявил генеральный директор компании Харальд Крюгер. — «Полностью электрический Mini и полностью электрический BMW X3 будут означать начало второй волны электрификацию для BMW Group».

BMW отмечает подъем в области продаж электромобилей, в то время как Volkswagen, который был вынужден заплатить штраф в размере $ 14,7 млрд в прошлом году («Дизельгейт»), зафиксировал падение продаж электронных автомобилей в 2016 году и сократил свое присутствие на этом рынке до 5 процентов

Глобальный рынок электрических автомобилей и гибридов в 2016 году вырос на 37 процентов, по данным Wirtshaftswoche. Самым сильным выглядит рынок Норвегии, где около 24 процентов всех новых зарегистрированных в 2016 году автомобилей имели электрический привод. Но Китай лидирует в абсолютных цифрах продаж, с 352 000 реализованных автомобилей. Это на 69 процентов больше по сравнению с предыдущим годом!

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