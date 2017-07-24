Der Spiegel заподозрил сговор автопроизводителей

Журнал Der Spiegel в минувшую пятницу сообщил, что все крупнейшие немецкие автопроизводители: Volkswagen, Porsche, Audi, BMW и Daimler, могли быть участниками крупнейшего промышленного сговора. По данным журнала, компании тайно встречались в различных рабочих группах, начиная с 1990-х годов, где согласовывали технологии, затраты, поставщиков и даже работы, касающиеся эмиссии дизельных двигателей.

«Мы не комментируем спекуляции и предположения на основе отчетности Spiegel», — сказал в интервью журналу Rheinische Post генеральный директор Volkswagen Маттиас Мюллер. Также отвергла какие-либо комментарии на эту тему и BMW, — сообщает Deutsche Welle.

Der Spiegel утверждает, что комиссия ЕС уже рассматривает дело, конфисковала документы у вовлеченных компаний и вызвала первых свидетелей. Также журнал сообщает, что доказательства этих встреч можно найти в двух добровольных сообщениях о нарушениях, выданных компаниями Volkswagen и Daimler властным органам, занимающихся регулированием конкуренции.

Согласно раскрытию Volkswagen, 200 сотрудников компаний встречались более чем 60 раз. В письме отмечается, что такое сотрудничество между крупными автопроизводителями страны могло бы включать «поведение, нарушающее антимонопольное законодательство».

GermanNews