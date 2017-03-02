ЕЦБ перестимулировал рост — инфляция в Германии 2.2%!

Политика Европейского Центрального банка в сфере денежно-кредитной политики привела к разгону инфляции в пределах еврозоны выше запланированных цифр. Впрочем, чиновники отрицают, что это произошло благодаря предпринятым мерам, в частности бесплатному кредитованию и беспрецедентной скупке активов, — они «кивают» на удорожание энергоносителей.

Годовая инфляция в валютном блоке из 19 членов достигла годового уровня 2% в феврале, в основном за счет роста цен на энергоносители, — гласит последний доклад, опубликованный статистическим управлением ЕС, Евростатом, в четверг, 2 марта 2017 года. По данным Евростата, цены на энергоносители выросли на 9,2% в годовом исчислении в феврале, в то время как цены на услуги выросли на 1,3%. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали в среднем на 2,5%.

В попытке повысить низкий уровень инфляции в еврозоне, которая в отдельных странах недавно просто исчезла, перевалив за ноль в отрицательную зону, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал беспрецедентные меры стимулирования, в том числе снизив процентные ставки до исторического минимума в виде 0% годовых и скупив активы на сумму более 1.5 трлн. евро за последние два года. По мере того, как уровень инфляции превысил заданный целевой показатель ЕЦБ «чуть менее двух процентов», центральный банк в еврозоне, вероятно, будет вынужден задуматься об изменении своей текущей монетарнной политики.

Впрочем, сам ЕЦБ пока не намерен прекращать вливание дешевых евро в экономику. Президент ЕЦБ Марио Драги продолжает утверждать, что базовая инфляция, которая подсчитывает без учета цен на энергоносители и продукты питания, остается без изменений на уровне 0.9%. Что свидетельствует о том, что о полном восстановлении экономики говорить еще рано

Кроме того, ЕЦБ с помощью своей текущей политики хочет облегчить бремя задолженности пострадавшим от кризиса членам еврозоны, таким как Италия, Греция и Португалия. Но это только усиливает раздражение в Германии и других более благополучных стран еврозоны, которые считают, что растущая инфляция будет ударит по экономическому росту и нанесет большой ущерб миллионам вкладчиков — сообщает Deutsche Welle.

Германия, например, сообщила об уровене инфляции в 2.2 процента в феврале 2017 года — это самый высокий показатель за четыре с половиной года. При общей сумме вкладов, оценивающейся в пять триллионов евро, и процентным ставкам на нулевом уровне, уровень инфляции в два процента означает, что немцы теряют 100 миллиардов евро в год. Немецкие политики, стоящие перед лицом всеобщих выборов в сентябре 2017 года, уже призывают ЕЦБ начать повышение процентных ставок и снизить объемы покупки облигаций.

GermanNews