Продано! Opel стал французским!

Французский автомобилестроительный концерн PSA Group договорился с американской корпорацией General Motors о покупке европеейского производителя Opel-Vauxhall за за € 2.2 млрд. Сделка автоматически превращает PSA во второго по величине автопроизводителя в Европе после немецкого концерна Volkswagen с долей в 16.6% от рынка.

Соглашение стало возможным только после того, как французская компания пообещала сохранить все рабочие места: а на Opel сегодня работают 38 тысяч человек и 2/3 из них — в Германии. Сообщается также, что останутся в силе все соместные проекты в области автомобилестроения между PSA и GM.

По условиям соглашения General Motors получит € 1.32 млрд, причем € 670 млн в виде акций PSA. Что касается Opel, то на его долю останется € 900 млн. Напомним, что немецкая компания до сих пор не может выйти на прибыль: в последнем финансовом году был показан убыток в размере 239 млн. евро. Впрочем, по сравнению с 2015 годом он уменшился более, чем в 3 раза.

GermanNews