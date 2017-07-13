Германия заработала больше миллиарда на греческом долге

Кредиты, выданные Греции и покупка государственных облигаций этой страны, принесли Германии доход в сумме 1.34 миллиарда евро! Как пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ), по данным Министерства финансов и «Зеленой партии» Германия выручила 1 340 000 000 € от различных финансовых схем оказания помощи Греции.

Один кредит немецкого государственного банка развития KfW Греции в 2010 году дал чистую прибыль в размере 393 млн. евро за счет процентов, — сообщает The Local.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте также запустил свою ныне действующую Программу ценных бумаг (SMP) покупки государственных облигаций, чтобы помочь странам, пострадавшим от финансового кризиса, например, той же Греции. Каждый год эти облигации дают прибыль, которую ЕЦБ затем перечисляет центральным банкам государств еврозоны. С 2015 года, по данным SZ, доля прибыли Германии за счет греческих облигаций составила 952 миллиона евро.

Начиная с 2014 года, правда, эти поступления замораживаются на специальном счете и не расходуются. Как считает эксперт «Зеленой партии» Мануэль Сарразин эти «проценты должны, наконец, быть выплачены Греции». «Не может быть, чтобы (министр финансов) Вольфганг Шойбле пополнял немецкий бюджет прибылью от облигаций Греции».

Хорошей новостью для Афин является то, что если страна к 2018 году полностью реализует реформы, требуемые кредиторами, она получит прибыль от собственных облигаций за 2017 год. В июне этого года официальные лица ЕС договорились о выплате Греции транша в размере в размере 8,5 млрд. евро наличными в качестве последнего транша по принятой еще в 2015 году программе спасения страны в размере 86 млрд. евро. Большая часть этих денег пойдет на погашение возникшей задолженности и выплату процентов.

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