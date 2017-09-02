Германия констатировала рекордный профицит бюджета

В январе-июне 2017 года в Германии зафиксирован рекордный профицит бюджета, — крупнейшая экономика Европы продолжает расти. Превышение федеральных, региональных и муниципальных доходов над расходами в сумме составило 18,3 млрд. евро, — сообщает DW со ссылкой на данные статистической службы Destatis.

Государственные доходы от налогов, социальных взносов и других источников составили 724 млрд. евро, что на 4,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Расходы росли теми же темпами, увеличившись на 4,3 процента — до 705 миллиардов евро.

При валовом внутреннем продукте в первом полугодии, в размере 1,6 триллиона евро профицит бюджета составил около 1,1 процента ВВП. Во втором квартале 2017 года ВВП Германии вырос на 0,6 процента, что свидетельствует о замедлении по сравнению с ростом в первом квартале на 0,7 процента.

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