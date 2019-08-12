Германия отменит налог на солидарность… почти

Германия планирует резко снизить исторический налог на солидарность. Этот шаг будет означать значительное снижение подоходного налога для средних классов. Но ХДС также хочет разгрузить богатых.

В минувшую пятницу, 9 августа, министр финансов Олаф Шольц представил на утверждение другим правительственным министерствам законопроект, согласно которому 90% налогоплательщиков будут полностью освобождены от налога на солидарность. Дополнительный налог, известный как Soli, составляет 5.5% от подоходного и налога на прибыль.

Налог на солидарность, который принес государству 18.3 млрд евро в 2018 году, был впервые введен в 1991 году. Чтобы таким образом помочь покрыть расходы на воссоединение и инвестиции в инфраструктуру в бывшей Восточной Германии. Первоначально он был задуман как временная мера.

Начиная с 2012 года правительство собирает больше денег с Soli, чем тратит на восточные земли. Причем намного: в 2018 году они получили 4.3 млрд. из собранных почти 18.3.

Генеральный секретарь ХДС Пол Зиемяк ожидает, что кабинет министров одобрит законопроект Шольца в этом месяце. «Чтобы деньги быстро доходили до граждан»,- поясняет политик.

Согласно подсчетам, сделанным ежедневной газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung еще в июне, люди со средним уровнем дохода могли бы сэкономить до 900 евро в год. По сути, план Шольца означает, что любому, кто платит подоходный налог до 33 912 евро, не придется платить Soli вообще — заключает dw.com.

GN