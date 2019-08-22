На американских горках в Europa Park порвалась цепь

В минувший вторник, 20 августа, в крупнейшем парке развлечений в Германии, Europa Park Rust, произошел пугающий инцидент. Из-за разрыва лифтовой цепи, тянущей кабинки наверх, вышли из строя деревянные американские горки WODAN — Timburcoaster. Причиной предположительно стала ржавчина.

Никто не пострадал, поскольку кабины в момент разрыва были у земли. 24 пассажира выбрались из них полностью невредимыми.

«Из-за технического дефекта деревянные американские горки WODAN — Timburcoaster временно не работают. Никто не пострадал. В настоящее время железная дорога ремонтируется. Мы предполагаем, что вскоре он будет вновь введен в эксплуатацию», — сообщила администрация Europa Park через Twitter.

Позднее пресс-секретарь парка Диана Рейхл заявила изданию Südwest Presse, что в «инциденте не было ничего необычного». И что «в таких случаях наши системы безопасности гарантируют, что на американских горках не будет вагончиков где бы то ни было».

Европа-парк площадью в Русте недалеко от Фрайбурга, открытый в 1975 году, является крупнейшим и самым посещаемым парком развлечений в Германии. За год он принимает более 5,5 миллионов посетителей.

Деревянные горки «Wodan» работают с 2012 года. Они имеют длину 1050 метров и высоту 40 метров, движутся со скоростью более 100 км/ч. Максимальное вертикальное ускорение достигает 3,5 g.

GN