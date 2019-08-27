Немецкая семья погибла в катастрофе на Майорке

Семь человек погибли в воскресенье, 25 августа, в авиакатастрафе на Майорке. Среди погибших — четверо немцев: семья бизнесмена из Мюнхена Августа Инселкаммера-младшего.

Как сообщается, управляющий директор компании «Isartaler Holzhaus», его жена и двое детей, 9 и 11 лет, отправились в полет на вертолете по случаю 43-летия главы семьи. Вскоре после взлета геликоптер столкнулся с легким низколетящим самолетом, зацепив винтом его крыло.

Оба транспортных средства рухнули на землю и моментально сгорели. Местные жители, видевшие трагедию с земли, пытались быстро потушить пламя, но, увы, пострадавших это не спасло. Пилотом вертолета был итальянец, у него остались жена и сын. В самолете летели предположительно два испанца.

Правительство Испании объявило о трехдневном трауре и минуте молчания в память о жертвах.

GN