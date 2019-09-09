В Берлине внедорожник насмерть сбил четверых

Берлин потрясен трагедией со смертельным исходом, произошедшей вечером в пятницу, 6 сентября на Инвалиденштрассе неподалеку от перекрестка с Акерштрассе. Четыре человека: двое мужчин в возрасте 28 и 28 лет, 3-летний малыш и его бабушка 64 лет стали жертвами спортивного внедорожника Porsche Macan. Пересекшего встречную полосу движения и на скорости выскочившего на тротуар. Машина сбила людей и остановилась лишь протаранив светофор и забор строительного участка.

В субботу вечером около 500 человек почтили память погибших на месте трагедии. Люди несут игрушки и цветы, зажигают свечи.

Причины произошедшего устанавливаются. По одной из версией внедорожник потерял управление после того, что его 42-летнему водителю стало плохо. Согласно заявлениям очевидцев перед этим машина ехала по Инвалиденштрассе с достаточно высокой скоростью.

Случившееся инициировала очередную волну споров в обществе на тему допустимости использования тяжелых внедорожников в городах. Которые в последнее время становятся все более популярными среди немецких автолюбителей. В августе 2019 года в эту категорию попадал более чем каждый пятый новый автомобиль, — замечает morgenpost.de.

GN