В Германии отзывают колбасу Wilke

Колбасное производство Wilke вынуждено временно приостановить работу после двух смертельных случаев, связанных с выпускаемой продукцией. На прошлой неделе ветеринарная служба округа Вальдек-Франкенберг на севере Гессена закрыла фабрику до выяснения всех обстоятельств.

Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов предупреждает об опасности колбасы Wilke с маркировкой «DE EV 203 EG». Одновременно заявив о начале обширной отзывной кампании и призвав потребителей к осторожности.

Дело осложняется тем, что подозрительная колбаса присутствовала ​​на рынке не только в упакованном виде: ее продавали в магазинах «на отрез» и подавали клиентам в столовых. Согласно имеющимся данным продукцию Wilke через оптовых поставщиков закупали дома для престарелых и больницы .

Ранее издание Hessische-Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) сообщило о смертельных случаях, связанных с колбасой Wilke. Конкретными виновниками выступила вареная колбаса и салями в пицце, содержавшие смертельно опасные бактерии листерии. Исследование, проведенное Институтом Роберта Коха, выявило прямую связь между потреблением продуктов производства Wilke и смертью двух пожилых людей из Гессена.

Впрочем, до сих пор неизвестно, откуда берутся микробы в колбасных изделиях. «Это проблема», — заявляет Хартмут Веккер, представитель округа Вальдек-Франкенберг. По данным округа, с колбасными изделиями компании могут быть связаны 37 других зарегистрированных случаев заболевания.

Листерии — бактерии, которые могут привести к диарее и лихорадке. Они могут быть особенно опасными для жизни при попадании в организмы пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой, — сообщает www.morgenpost.de.

GN