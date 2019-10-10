Стрельба в Галле — последние новости

Двух человек, мужчину и женщину, застрелили неподалеку от синагоги в Галле, земля Саксония-Анхальт, в среду, 9 октября. Согласно сообщениям, мужчину убили в кебабной Döner, а женщину — на Гумбольдтштрассе.

Два человека были также серьезно ранены в результате стрельбы и госпитализированы. Еще несколько вышли буквально сухими из воды, так как оружие убийцы дало осечку.

Нападение

Нападение произошло во время праздника Йом Кипур, самого важного в еврейском религиозном календаре.

Лидер еврейской общины в Галле Макс Приворожский, заявил Stuttgarter Zeitung, что «мы видели через камеру нашей синагоги, как тяжело вооруженный преступник в стальном шлеме и с винтовкой, пытался открыть нашу дверь».

«Этот человек выглядел так, как будто был из спецназа. Но наши двери устояли», — сказал он. Подчеркнув, что была попытка открыть ворота на соседнем еврейском кладбище.

«Мы забаррикадировали двери изнутри и ждали полицию», — добавил Приворожский, «продолжив нашу службу».

В попытке войти внутрь нападавший произвел как минимум три выстрела по дверям храма. В этот момент в синагоге находилось от 70 до 80 человек.

После этого преступник начал нападать на случайных прохожих. А затем вошел в закусочную и застрелил еще одного человека.

Нападение записывалась на видео и в потоковом режиме выкладывалось на игровой сервис Twitch. 30-минутный ролик посмотрело свыше 2200 человек прежде, чем его удалили.

Мотив

«Согласно тому, что мы знаем сейчас, следует предположить, что это по крайней мере антисемитская атака», — заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Судя по предварительным данным именно евреи были главной целью нападавшего.

Задержание

Полиция арестовала одного подозреваемого в связи с инцидентом. При нем обнаружили оружие и некоторое количество боеприпасов.

По данным dpa, в нападении подозревается 27-летний немец Стефан Б., проживавший в Сакоснии-Анхальт. Имеются ли у него сообщники, — выясняет полиция.

GN