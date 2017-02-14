Неизвестную работу Рембрандта обнаружили в Брауншвейге

Музей герцога Антона Ульриха в немецком города Брауншвейг объявил сегодня, что в его запасниках хранился ранее неизвестный рисунок голландского гения Рембрандта ван Рейна (1606-1669). Открытие было сделано во время систематической оцифровки рисунков.

Эксперты провели сравнения, в том числе микроскопические анализы, с другими оригиналами Рембрандта в Амстердаме, Париже и Вене, чтобы подтвердить, что рисунок действительно принадлежит великому мастеру.

В музее подчеркнули, насколько необычно сделанное открытие, так как во всем мире существует всего несколько рисунков животных работы Рембрандта. Художник рисовал их в качестве набросков для своих работ

Интересно, что музей имел рисунок в своей коллекции с 1770 года, но до настоящего момента считалось, что он принадлежит малоизвестному немецкому художнику Иоганну Мельхиору Русу (1663-1731), — сообщает Deutsche Welle. Сегодня работа Рембрандта включена в состав выставки «Dürer, Cézanne und Du. Wie Meister zeichnen» («Дюрере, Сезанн и Вы. Как рисовали мастера»), но в будущем, возможно, займет место на постоянной экспозиции

Музей герцога Антона Ульриха (Herzog Anton Ulrich-Museum) — картинная галерея мастеров классической школы в Брауншвейге (земля Нижняя Саксония). Основан в 1754 году, в основу было положено собрание герцога Брауншвейгского Антона-Ульриха.

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