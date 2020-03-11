Берлин отменил крупные культурные мероприятия

Власти Берлина заявили, что крупные культурные мероприятия в берлинских театрах, операх и концертных залах отменяются со среды, 11.03.2019. Делается это для того, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Запрет останется в силе до 19 апреля, — во вторник заявил комиссар по культуре Берлина Клаус Ледерер. Добавив, что это «прискорбно, но нужно взять на себя ответственность».

В соответствии с указаниями, данными федеральным центром по борьбе с болезнями, Институтом Роберта Коха, организаторы небольших шоу в местах, где могут разместиться до 500 человек, в индивидуальном порядке решают, будут ли проводиться их мероприятия.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рекомендовал отменить события, в которых участвует более 1000 человек, до дальнейшего уведомления. Поскольку на этой неделе число случаев заболевания коронавирусом в Германии превысило 1 100.

Несколько игр Бундеслиги будут сыграны без зрителей, — сообщает The Local. В то время как другие крупные мероприятия, в том числе, берлинская выставка ITB и промышленная ярмарка Hannover Messe, просто отменили.

Самая большая группа инфицированных пациентов находится в густонаселенной земле страны — Северном Рейне-Вестфалия. Где в одном только районе Хайнсберга зарегистрировали 323 случая заболевания.

GN