Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), а чаще — просто Ротенбург — один из тех сказочных, буквально «пряничных» городов, которыми Германия знаменита во всем мире. Идеальный населенный пункт находится в Средней Франконии в федеральной земле Бавария и с каждым годом становится все более популярным у иностранных туристов.

На карте

Ротенбург-об-дер-Таубер находится на популярном туристическом маршруте, известном как «Романтическая дорога» (Romantische Straße), и пролегающим от Вюрцбурга до Фюссена

Название в переводе с немецкого означает «Красная крепость над Таубером» (Таубер — это река)

Перед посещением рекомендовано удостовериться, что Вы посещаете именно Ротенбург-об-дер-Таубер, потому что в Германии есть еще несколько населенных пунктов, которые «Красная крепость»

Свою средневековую прелесть Ротенбург сохранил потому, что с момента Тридцатилетней войны, когда его взяли штурмом войска Католической лиги, он фактически исчез с политической карты Европы

В городе сегодня проживает всего около 11-12 тысяч человек

Интересно, что городом-побратимом Ротенбурга в России является Суздаль, очень известный город Золотого кольца России

Достопримечательности Ротенбурга

Рыночная площадь (Marktplatz) является центром города с незапамятных времен. Площадь обрамлена на западе зданием ратуши (Rathaus), на востоке магазинами и кафе, на севере зданием таверны, в которой сегодня находится туристический информационный центр. Башня Ратуши датируется 13-м веком и предлагает наилучший вид на окрестности с высоты чуть менее 50 метров.

Чтобы подняться наверх придется попотеть: никаких лифтов, только ступени. Главный фасад Ратуши, относится к эпохе Возрождения и был построен в 16 — м веке. Внутрь можно войти бесплатно.

Башня Зиберштурм (Siebersturm) и городские ворота Коболцеллертор (Kobolzeller Tor) датируется 14 веком. Через них проходят две дороги, сходящиеся у площади Плёнляйн (Plönlein). Последняя считается знаковой достопримечательностью места и попутно одним из самых фотографируемых объектов в Германии.

Фото Ротенбурга

Музей имперского города (Reichsstadtmuseum) и музей криминалистики Средневековья (Mittelalterliches Kriminalmuseum) очень посещаемы, так как одни могут рассказать о Средневековье в объеме, превышающем всю школьную программу на эту тему. Последний — не для слабонервных ибо богат на экспонаты, живописующие пытки



Интересен также и городской Рождественский Музей (Deutsches Weihnachtsmuseum), вероятно, один из самых богаты на экпонаты подобного рода в мире



Городская стена опоясывает Альтштадт и является одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых фортификаций. Ее длина 2.5 км. Многочисленные башни, которые в своем основании имеют городские ворота, — очень популярные объекты для запечатления на фотографиях.Вход на стену — свободный!

церковь святого Иакова (Jakobskirche) — прекрасный образец готики. Внутри находится уникальный альтарь работы мастера 15 века Тильмана Рименшнайдера

Лучший совет для туристов: просто гуляйте по Старому городу. Самостоятельно или с экскурсией. Можно арендовать и велосипед, но на самом деле местные расстояние вполне позволяют немного размять ноги!

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