Река Мозель в Германии — одна из самых красивых в стране. Она не так величава, как Рейн, но уютно красива в обрамлении зеленых холмов, поросших виноградниками и крошечных, буквально игрушечных городков, оказавших в которых, на время выпадаешь из современности и забываешь о всех вызовах техногенной цивилизации. Два-три века способна влегкую списать со счетов долина Мозеля, и такая «машина времени» пришлась по нраву многим туристам, не желающих приспосабливаться к дикому ритму современности.

Мозель — левый приток Рейна, 550-километровая голубая лента, лениво катящая свои воды через Францию Люксембург и Германию. Участок, заключенный между городами Трир и Кобленц, считается одной из самых красивых речных долин Европы.

Саар — главный приток Мозеля, река, давшая название целой федеральной земле Германии

Мозель протекает через регион, который был осовен человеком более 2 000 лет назад — первыми его преимущества до конца осознали древние римляне. На некоторых холмах, чьи склонны террасированы, виноградники, кажется, поднимаются почти до неба: именно здесь растет лучший виноград сорта рислинг! Мозельское вино — сегодня это уже бренд!

Башни замков возвышаются над крышами удивительно романтических деревень на берегах реки. А местные города представляют вниманию путешественников несколько веков истории Германии и отлично сохранившиеся улочки и площади. Следующие города на Мозеле стоит осмотреть, чтобы составить полное впечатление об этой красивейшей речной долине:

Трир (Trier) — находится в самом сердце наиболее живописного участка долины, знаменит хорошо сохранившимися достопримечательностями римской эпохи. Из самых известных: ворота Порта Нигра, «Черные ворота», объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они были построенны во 2 веке и считаются самыми большими из сохранившихся, по виду — чистая крепость. Также стоит осмотреть Аулу Палатину или базилику Константина, римскую церковь, построенную императором Констином, местные Римские бани и посетить Археологический музей Трира

Кобленц (Koblenz) — место, где Рейн встречается с Мозелем, — слияние носит название «Немецкий угол» или Deutsches Eck. Этот красивый старый город является одним из лучших мест, из которых стоит начинать свое путешествие по речной долине. Из собственных достопримечательностей Кобленца стоит выделить замок 12 века, Альтебург

Замок Эльц (Elz) неподалеку от Кобленца и стоящей на холме над речной долиной, считается одним из самых элегантных и красиво расположенных замков в Германии

Городок Трабен-Трарбах (Traben-Trarbach) известен своими многочисленными старинными фахверковых зданий и аристократическими домами в стиле барокко

Город Бернкастель-Кус (Bernkastel-Kues) с рыночной площадью, красивыми домами 16-17 веков, прекрасными церквями. Один из тех городов, гдже хочется бродить часами, любуясь на великолепно сохранившиеся образцы фахверка и буквально впитывая атмосферу старинного рыночного городка

Город Кохем (Cochem), с его старым замком, стоящим на вершине скалы, , считается одним из самых привлекательных городов в долине Мозеля. Местный замок некогда был императорским и считается самым большим в регионе. Он был разрушен французами в 17 веке, но в 17 восстановлен в аутентичном готическом стиле

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