Ульмский собор

Ульмский собор

Ульмский собор в Германии, знаменитый Мюнстер (Ulmer Münster), — самая высокая церковь в мире. Его шпиль вздымается на высоту 161,53 метра! Одно это уже обеспечивает собору популярность среди туристов. Кроме того, он считается одним из самых больших в стране, и, обеспечивает прекраный панорамный обзор. Не только Ульма, кстати, старинного городка, насчитывающего почти 12 веков истории, но и дальних окрестностей.

На карте
  • Поднимитесь на 768 ступеней на самую высокую смотровую площадку на высоте 141 метр, и вы получите великолепный панорамный вид как на Ульм (земля Баден-Вюртемберг), так и на баварский город Ной Ульм
  • В ясный день можно даже увидеть Альпы и в том числе самую высокую гору Германии, Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра)

История создания

Первый камень в основание Ульмского собора был заложен 30 июня 1377 года. Но что побудило Ульм начать постройку этого огромного сооружения, которое должно было вместить до 20 000 человек? Главная причина заключалась в том, чтобы обеспечить большую безопасность для прихожан, поскольку до этого приходская церковь находилась за пределами городских стен. И во время частых и внезапно возникавших войн, был риск, связанный с посещением церкви, был достаточно высок.

  • Здание решено в готическом стиле, хотя работа над главной колокольней была завершена только в 1890 году. Таким образом лишь через 613 лет после того, как началось строительство, Ульмский министр был завершен!
Ульмский Мюнстер

Ульмский Мюнстер

Важно знать, что Мюнстер финансировался не церковью или местными правителями, а исключительно жителями города. В 1543 году строительство остановилось из-за нехватки денег. И не возобновлялось до середины XIX века! Сначала был доделан главный проход, а затем завершены оба хора.

  • Если вспомнить, когда оно начиналось строительство, то для нас сегодня почти невозможно предсставить, что горожане Ульма начали постройку собора в конце XIV века, осознавая, что не доживут до его завершения

Внутри здания находятся настоящие художественные сокровища: хоры XV-го века, созданные Йоргом Сырлином-старшим , кафедра, главный алтарь и витражи Йорга Сырлина-младшего, а также «Скорбящий человек» Ганс Мулшера у главного входа.

Ульмский собор был и остается действующей церковью. Ежегодно проводится более 1 000 богослужений и других мероприятий.

Альтарь Ульмского собора

Альтарь

Время работы Мюнстера:

апрель — сентябрь 9-19
октябрь — март 10-17
Рождественский рынок 10-18

Время работы башни:

апрель — сентябрь, пн-пт 9-19
сб/вс 10-18.
октябрь, февраль, март 10-16
ноябрь — январь — 19-15.45

  • Подъем на башню платный. Взрослые: 5 евро, подростки в возрасте до 17 лет: 3,50 евро

Органные концерты

Скульптура у входа в Ульмский собор

Скульптура у входа

С 29 апреля по 30 сентября 2017 года
Вторник — суббота, 12-12.30
Стоимость билета: 4 евро за человека

  • Официальный сайт собора: www.ulmer-muenster.de
  • На основе информации www.tourismus.ulm.de

Опубликовано 28.03.2017

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