Ульмский собор в Германии, знаменитый Мюнстер (Ulmer Münster), — самая высокая церковь в мире. Его шпиль вздымается на высоту 161,53 метра! Одно это уже обеспечивает собору популярность среди туристов. Кроме того, он считается одним из самых больших в стране, и, обеспечивает прекраный панорамный обзор. Не только Ульма, кстати, старинного городка, насчитывающего почти 12 веков истории, но и дальних окрестностей.

На карте

Поднимитесь на 768 ступеней на самую высокую смотровую площадку на высоте 141 метр, и вы получите великолепный панорамный вид как на Ульм (земля Баден-Вюртемберг), так и на баварский город Ной Ульм

В ясный день можно даже увидеть Альпы и в том числе самую высокую гору Германии, Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра)

История создания

Первый камень в основание Ульмского собора был заложен 30 июня 1377 года. Но что побудило Ульм начать постройку этого огромного сооружения, которое должно было вместить до 20 000 человек? Главная причина заключалась в том, чтобы обеспечить большую безопасность для прихожан, поскольку до этого приходская церковь находилась за пределами городских стен. И во время частых и внезапно возникавших войн, был риск, связанный с посещением церкви, был достаточно высок.

Здание решено в готическом стиле, хотя работа над главной колокольней была завершена только в 1890 году. Таким образом лишь через 613 лет после того, как началось строительство, Ульмский министр был завершен!

Важно знать, что Мюнстер финансировался не церковью или местными правителями, а исключительно жителями города. В 1543 году строительство остановилось из-за нехватки денег. И не возобновлялось до середины XIX века! Сначала был доделан главный проход, а затем завершены оба хора.

Если вспомнить, когда оно начиналось строительство, то для нас сегодня почти невозможно предсставить, что горожане Ульма начали постройку собора в конце XIV века, осознавая, что не доживут до его завершения

Внутри здания находятся настоящие художественные сокровища: хоры XV-го века, созданные Йоргом Сырлином-старшим , кафедра, главный алтарь и витражи Йорга Сырлина-младшего, а также «Скорбящий человек» Ганс Мулшера у главного входа.

Ульмский собор был и остается действующей церковью. Ежегодно проводится более 1 000 богослужений и других мероприятий.

Время работы Мюнстера:

апрель — сентябрь 9-19

октябрь — март 10-17

Рождественский рынок 10-18

Время работы башни:

апрель — сентябрь, пн-пт 9-19

сб/вс 10-18.

октябрь, февраль, март 10-16

ноябрь — январь — 19-15.45

Подъем на башню платный. Взрослые: 5 евро, подростки в возрасте до 17 лет: 3,50 евро

Органные концерты

С 29 апреля по 30 сентября 2017 года

Вторник — суббота, 12-12.30

Стоимость билета: 4 евро за человека