Мартин Шульц обгоняет Ангелу Меркель!

Немецкие избиратели избрали бы канцлером кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца в том случае, если бы прямые выборы в стране провели сегодня. Согласно опросу общественного мнения, проведенного для немецкой телекомпании ARD в четверг, 2 февраля 2017 года, Шульц получит 50% голосов, в то время как нынешний канцлер и долговременный фаворит населения, Ангела Меркель, глава Христианско-демократического союза (ХДС), получит всего 34% голосов.

Поддержка Шульца, ныне также председателя Европарламента, увеличилась на 9% по сравнению с числами января 2017 года, в то время как число поддерживающих Меркель, сократилось на 7%. При этом 7% опрошенных заявили, что не выбрали бы ни Шульца ни Меркель следующим канцлером Германии, — резюмирует Deutsche Welle.

В отношении поддержки партий и партийных блоков, а не отдельных личностей, в настроениях немцев не все столь же прозрачно. К примеру, консервативный союз ХДС/ХСС на выборах, пройди они в будущее воскресенье, получил бы 34% голосов избирателей итаким образом мог бы выдвинуть канцлера из собственных рядов (а кандидатура у союза одна — Ангела Меркель). Поддержка сократилась на 3% за последний месяц, но все равно консерваторы — лидирующая политическая сила в Германии

Дела СДПГ пошли на лад после того, как партия провозгласила курс на смену руководства и выдвинула на роль лидера Мартина Шульца вместо Зигмара Габриэля: опрос показал 8-процентный рост поддерживающих за тот же месяц (28% в сосокупности).

Третьей по силе партией Германии остается правая «Альтернатива для Германии» (Afd), которая хоть и потеряла 3% за месяц (ввиду ужесточения миграционной политики текущим правительством), но все равно пользуется поддержкой 12% электората. Левая партия и «Зеленые» традиционно малозаметны (по 8%), а Свободная демократическая партия уже который год балансирует на грани прохождения в Бундестаг (6% на текущий момент).

GermanNews