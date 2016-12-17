В аэропорту Франкфурта завернули бывшего лидера Талибана

Несколько недель назад в аэропорт Франкфурта прилетела афганская семья, глава которой одним из руководителей движения Талибан. Как сообщает Spiegel, мужчина прилетел в Германию из Рияда, столицы Саудовской Аравии и попытался пройти через таможню по поддельному паспорту. Но когда федеральная полиция поняла, что он не тот, за кого себя выдает, человек обратились за предоставлением политического убежища для себя и своей семьи.

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) проверила его личность и выяснила, что он был никем иным, как Абдулом Рауфом Мохаммедом, министром здравоохранения Афганистана во время правления талибов.

Интересно, что это не первый раз, когда Мухаммед, который, по слухам, несколько раз встречался с террористом Усамой бен Ладеном, прибыл в Европу в поисках убежища, — сообщает The Local. В 2000 году он отправился в Норвегию вместе со своей семьей, где получил убежище после утверждения, что вступил в конфликт с другими членами руководства талибов. Одновременно он заявлял, что выступил с критикой режима в Кабуле.

Но в 2014 году он был изгнан из Норвегии по подозрению в попытке радикализации мусульманской молодежи

Германия также не захотела принять его у себя. На время рассмотрения запроса о предоставлении убежища ему запретили покидать аэропорт Франфурта, а после этого BAMF отклонило его ходатайство и отправило обратно в Саудовскую Аравию. Оттуда он по слухам уехал в Афганистан.

Сегодня все большее число беженцев из Афганистана утверждают, что когда-то воевали на стороне за талибов, зачастую невольно. Это дает властям Германии основание открыть против них расследование по подозрению в поддержке иностранной террористической организации, таким образом исключая немедленную принудительную депортацию

Напомним, что на этой неделе рейс с примерно 50 афганцами вылетел из Германии в Кабул. Он состоялся несмотря на протесты, устроенные в аэропорту Франкфурта. По некоторым данным, многие из депортированных беженцев имели криминальное прошлое.

GermanNews