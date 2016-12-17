Не депортированный беженец совершил новое преступление

34-летний гражданин Марокко, который должен был быть депортирован из Германии еще в апреле 2016 года, оказался в заключении в Гамбурге по обвинению в изнасиловании жещины в туалете ночного клуба. Как выяснилось, мужчина прибыл в Германию в 2015 году и оказавшись в городке Хольцминден в земле Нижняя Саксония, подал прошение об убежище. Оно было отклонено, но иностранец не подчинился решению федеральной службы, и исчез из поля зрения городских властей.

Однако, вскоре он был пойман в Гамбурге за карманные кражи. Гамбургский суд выписал ему условное заключение и попросил власти Хольцминдена проследить за его депортацией. Последние не смогли это сделать по, как сегодня стало известно, недостатку сотрудников. В результате явно асоциальная личность осталась на свободе и предположительно совершила очередное преступление, на этот раз куда более тяжкое

Напомним, что совсем недавно общественное мнение в Германии было взбудоражено арестом подозреваемого в изнасиловании и убийстве студентки во Фрайбурге. 17-летний афганец, который подозревается в совершении этого преступления, как оказалось, имеет крайне криминальное прошлое.

В минувший четверг МВД Германии подтвердило, что беженец ранее уже сидел в тюрьме в Греции за покушение на убийство. Но был досрочно освобожден после двух лет отсидки и отправился в Германию, нарушив условия условно-досрочного освобождения. При этом греческие власти не сочли нужным предупредить своих европейских коллег о пропаже преступника из своего поля зрения.

На прошлой неделе, — сообщает The Local, — в Бохуме был задержан 31-летний гражданин Ирака, которого подозревают в изнасиловании и попытке изнасилования китайских студенток.

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