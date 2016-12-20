Теракт в Берлине? 12 погибших на рождественском рынке

Грузовик врезался в переполненный рождественский рынок в центре Берлина вечером в понедельник: погибли по меньшей мере 12 и ранено еще 48 человек. Нападение произошло примерно в 20.30 по местному времени, когда площадь Брайтшайдплац была заполнена гуляющими людьми.

Власти проводят расследование и, несмотря на явное нежелание произносить страшное слово, в качестве главной версии фигурирует террористическое нападение. По всей видимости, по сценарию, который был опробован во французской Ницце, когда грузовик с террористом-смертником врезался в гуляющую на набережной толпу, убив 86 человек

«Я не хочу использовать слово «атака» в этот момент, хотя многое указывает на это», — ночью заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. «Существует психологический эффект в целом по стране, и мы хотим быть очень, очень осторожным и работать к актуальными результатами расследования, а не со спекуляциями».

Видео Deutsche Welle: dw.com/p/2UZUz

Сообщается, что внутри грузовика был обнаружен один мертвый человек и один живой. Существует предположение, что настоящий водитель машины с польскими номерами был убит террористом, который угнал грузовик, осуществил свое кровавое нападение и затем сдался полиции. Во всяком случае, родственники польского водителя, который ехал из Польши в Италию транзитом через Германию, заявили, что абсолютно нереально представить его в роли террориста или пособника террористов.

Личность задержанного до сих пор неизвестна, но новостные агентства Die Welt и DPA со ссылкой на источники в компетентных службах сообщили, что это беженец из Пакистана или Афганистана. По всей видимости, он прибыл в Германию в феврале 2016 года

Фото picture-alliance/ZUMAPRESS/O.Messinger

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