Дональд Трамп: «террористы должны быть ликвидированы с лица земли»

Избранный новым президентом США, республиканец Дональд Трамп, после сообщения о вероятном теракте в Берлине заявил, что террористы должны быть стерты с лица Земли. В своем заявлении Трамп сказал буквально следующее, — сообщает британская Daily Mail:

«Наши сердца и молитвы с близкими жертв сегодняшнего ужасающей теракта в Берлине. Невинные гражданские лица были убиты на улицах, когда они готовились отмечать праздник Рождества. ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и другие исламистские террористы постоянно режут христиан в их общинах и местах отправления культа, что является частью их глобального джихада. Эти террористы, их региональные и всемирные сети должны быть ликвидированы с лица земли, эту миссию мы будем проводить со всеми свободолюбивыми партнерами».

Власти Германии до сих пор официально подтвердили, что инцидент был терактом, и сказали, что это вероятнее всего. Белый дом заявил, что это, похоже, была «террористическая атака»

GermanNews