Полиция поймала «кикера» из метро

Немецкая полиция арестовала человека, едва не убившего женщину в метро Берлина, так называемого «метрокикера». Охота на подозреваемого, чей отвратительный поступок был запечатлен на видео и вызвал широкий общественный резонанс, длилась более недели, хотя он сам, по-видимому, и не думал скрываться.

27-летний болгарин Светослав С. является главным подозреваемым в жестоком нападении в метро Берлина. Видео, записанное камерами столичного метрополитена, свидетельствует, что он жестоко пнул женщину в спину, когда она спускалась по лестнице, в результате чего та упала вперед и сломала руку. Счастливо отделалась — судя по видео, при неудачном стечении обстоятельств, она могла бы сломать и шею.

После этого болгарский подданый, проделавший все это между делом, «под пиво», как ни в чем не бывало удалился прочь со своими дружками. Мотивов совершения подобного поступка полиция так и не нашла и, возможно, будет квалифицировать дело как хулиганство.

Запись была опубликована полицией 8 декабря и только после того, как информацию обнародовала газета Bild. Многие известные люди после этого предложили деньги за поимку виновника инцидента

Как сообщает Deutsche Well, подозреваемый был выслежен специальным отрядом полиции и задержан прямо в автобусе, вернувшемся в Берлин из французской Ниццы. Информация была получена от брата подозреваемого, который также присутствовал при инциденте в метро, но не принимал в нем участие.

По-видимому, Светослав С. будет предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, хотя прокуратура также изучает возможность присоединить к этому обвинение в покушении на убийство. Стало известно, что мужчина имеет список судимостей в Болгарии: за кражу, грабеж и хулиганство.

Видео в метро стало ключевым моментом, позволившим выследить преступника и его спутников. Кроме того, видеозапись будет играть ключевую роль на суде.

GermanNews