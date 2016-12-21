Теракт в Берлине. Подозреваемый отпущен — полиция ищет настоящего виновника

Все новые подробности террористической атаки на рождественский рынок в Берлине вызывают все новые вопросы. Оказывается, полиция задержала 23-летнего подозреваемого в терактах беженца не на местие преступления, а недалеко от него. При этом пакистанец отрицает свою причастность к теракту.

Министр МВД Томас де Мезьер подтвердил, что беженец пакистанского происхождения числится главным подозреваемым. В грузовике, который стал главным оружием, на пассажирской сиденье обнаружили тело застреленного водителя польского происхождения. Но оружия полиция пока что так и не нашла. Грузовик имел польские номера и перевозил стальные балки.

Поздно вечером во вторник полиция при поддержке спецназа провела рейд в приют для беженцев в аэропорту Темпельхоф, где квартировал подозреваемый, но, судя по-всему не обнаружила ничего подозрительно и во всяком случае не произвела никаких арестов.

Ночью стало известно, что главный подозреваемый отпущен на свободу из-за недостатка улик. А полиция продолжит поиски настоящего виновника теракта

Фото Deutsche Welle

GermanNews