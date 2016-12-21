Жертв в Берлине могло бы быть больше?

Всплывают все новые подробности теракта в Берлине, который произошел вечером в понедельник, 19 декабря, и унес жизни 12 человек. Сегодня немецкие СМИ сообщают, что полиция собирается начать общенациональный поиск подозреваемого и обратилась за разрешением в прокуратуру.

В кабине смертоносного грузовика обнаружилось удостоверение личности беженца из Туниса, который прибыл в Германию в апреле этого года, был квалифицирован как «опасный» и находился под наблюдением. Ему 21-23 года

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в этом месяце мужчина ушел в подполье и имеет от 4 до 8 паспортов на разные фамилии. Будто бы он был связан с одним из экстремистких исламских проповедников, Абу Валаа, задержанным полицией в ноябре, и сегодня проходящем в том числе по делу о взрыве в молельном доме сингхов

Также СМИ сообщают о том, что польский водитель грузовика пытался оказать сопротивление во время теракта, о чем свидетельствуют следы борьбы в кабине. Возможно, именно сопротивление водителя заставило террориста бросить машину

и тем самым спасло человеческие жизни.

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