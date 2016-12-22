Охота на берлинского террориста развернута в Европе

Охота на берлинского террориста сегодня — главный приоритет полиции и спецслужб не только в в Германии, но и во всей Европе. 24-летний гражданин Тунис Анис Амри, который подавал прошение на убежище в стране, получил отказ, но не был депортирован, — основной подозреваемый. Именно его отпечатки пальцев на руле и удостоверение личности под водительским сиденьем нашли в кабине грузовика, раздавившего в понедельник 19 декабря 2016 года 12 человек на рождественской ярмарке.

За любую информацию, которая поможет задержать подозреваемого, объявлена награда в 100 000 евро. Дополнительно сообщается, что он может быть вооружен и очень опасен.

Между тем, всплывают новые подробности биографии Аниса Амри

Например, Tagesspiegel и Süddeutsche Zeitung утверждают, что тунисец должен был быть депортирован из страны еще несколько месяцев назад. По всей видимости, он подавал заявление о предоставлении убежища под разными именами. В конце концов он был взят под стражу в ожидании депортации, но отпущен день спустя поскольку у властей не было документов, позволявших однозначно идентифицировать его личность. Необходимые материалы пришли из Туниса лишь через 2 дня после берлинской трагедии.

Вдобавок, Анис Амри попал в поле зрение правоохранительных органов, взявших под наблюдение террористическую ячейку, еще в земле Северный Рейн-Вестфалия — и это признал региональный министр внутренних дел. Но затем беженец переехал в Берлин и в процессе передачи информации между региональными службами просто «потерялся».

Der Spiegel сегодня сообщил, что переписка туниссца, в которой он предлагал себя в качестве смертника, была обнаружена на одном из экстремистких сайтов. Задолго до понедельничной трагедии, но власти не смогли задержать его потому, что сообщение было закодировано.

GermanNews