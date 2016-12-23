В Дуйсбурге задержали террористов, планировавших взрыв в торговом центре

Сегодня утром полицейский спецназ задержал двух молодых людей в Дуйсбурге (земля Северный Рейн-Вестфалия) — силы правопорядка утверждают, что они планировали взорвать торговый центр. 28-летний и 31-летний мужчины, оба — уроженцы Косово, подозреваются в планировании нападения на торговый центр Centro в Оберхаузене.

Centro является одним из крупнейших торговых центров в Германии. Построенный в здании заброшенного сталелитейного завода 20 лет назад, он является домом для 250 магазинов, — информирует The Local.

«Мы интенсивно изучаем, какого прогресса они достигли в осуществлении своего плана и вовлечены ли в заговордругие люди»,- заявил представитель полиции. Уже в четверг вечером полиция увеличила свое присутствие в торговом центре и прилегающему к нему рождественскому рынку, после получения информации от разведывательной службы.

Группы из шести или восьми офицеров патрулировали район с автоматами, выборочно проверяя личности покупателей и прохожих.

На данном этапе полиция дает мало информации об арестах, но было заявлено сказали, что подозреваемые не связаны напрямую с нападением на рождественской ярмарке в Берлине в понедельник, в результате которого погибли 12 человек. Хотя они также имеют «террористический фон».

GermanNews