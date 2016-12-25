Берлинский террорист застрелен в Милане

Итальянский полицейский в пятницу в Милане застрелил подозреваемого в террористической атаке на рождественский рынок в Берлине. 24-летний уроженец Туниса, Анис Амри, был обвинен в убийстве 12 человек и объявлен в розыск по всей Европе.

Как заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Италии Марко Миннити, предполагаемый террорист был смертельно ранен после того, как вытащил пистолет пистолет и стал стрелять в полицейских. Последние остановили Амри в 3 часа утра на железнодорожной станции маленького городка Sesto San Giovanni под Миланом для рутинной проверки личности. «Без тени сомнения», — убитый был Амри, — заявил министр.

Один из полицейских получил ранение в руку в ходе короткой перестрелки, но его жизни ничего не угрожает. «Италия может по-настоящему гордиться этими двумя офицерами», — сказал недавно назначенный премьер-министр страны Паоло Джентилони.

GermanNews