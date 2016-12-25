Аугсбург эвакуирует 50 тысяч человек рождественским утром

Самая крупная эвакуация жителей со времен окончания Второй мировой войны сегодня, на утро Рождества, будет предпринята в немецком Аугсбурге. 54 тысячи жителей должны покинуть свои дома на неопределенный срок для того, чтобы власти смогли предпринять попытку обезвредить 1.8-тонную бомбу, обнаруженную при проведении строительных работ. Большинство эвакуированных обрели приют в местных школах — некоторые отправились с незапланированным визитом к родственникам и знакомым.

Очищаются дома в радиусе 1.8 км от места находки и все они расположены в центральной части города. Собор, ратуша и даже городская больница находятся в опасной зоне — пациенты последней были либо переведены в другую клинику, либо временно отпущены домой

Предполагается, что бомба имеет британское происхождение. В феврале 1944 года Аугсбург подвергся ожесточенной бомбежке ВВС Великобритании, которые пытались таким образом уничтожить заводы Мессершмитта, находившиеся в городе. В атаке в ночь с 25 на 26 февраля приняло участие порядка 600 самолетов, они фактически сравняли с землей центральную часть города.

GermanNews