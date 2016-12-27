Подозреваемых в подготовке теракта в Centro отпустили

Два брата-уроженца Косово, которые были задержаны на прошлой неделе по подозрению в планировании теракта на торговом центре в земле Северный Рейн-Вестфалия, выпущены на свободу из-за отсутствия доказательств. Их освободили в субботу, 24 декабря, в Дуйсбурге.

Подозреваемые были арестованы в ходе полицеской спецоперации в пятницу утром, правоохранители подозревали их в организации теракта в Centro, огромном торговом центре в Оберхаузене. Подозрения, однако, оказались беспочвенными или, во всяком случае, не были ничем подкреплены. «Несмотря на интенсивное расследование, подозрения в отношении подозреваемых в салафизме не стали более конкретным», — заявил представитель полиции.

Уже в четверг на прошлой неделе полиция увеличила свое присутствие в торговом центре и на прилегающим к нму рождественском рынке, после получения некой информации от разведывательной службы. Группы офицеров патрулировали район с автоматами, проверяя личности покупателей и прохожих. Предосторожность вряд ли можно назвать чрезмерной памятуя о том, что произошло в понедельник, 19 декабря 2016 года, в Берлине

GermanNews