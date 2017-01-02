В Новый год в Кёльне проверяли людей определенной внешности

Превентивную тактику предотвращения преступлений применила полиция Кёльна на новогоднюю ночь 2017 года. Памятуя о нападениях на женщин, совершенных беженцами из Северной Африки и Ближнего Востока в прошлую новогоднюю ночь, на этот раз силы правопорядка подготовились очень основательно. Главный вокзал Кёльна и знаменитый собор были огорожены заборами и бетонными блоками, а полиция загодя начала проверять документы в основном у людей африканской или арабской внешности.

Порядка 1 000 человек подверглись проверке на предмет установления личности около главного вокзала и еще около 300 человек с аналогичной целью были сняты с поезда на соседней станции Дойц. Также были отсечены от основной массы праздновавших и проверены мигранты, находившиеся возле собора. Те, кто не мог подвердить свою личность документально, задерживался. «Мы решили в этом году, что каждый у кого не будет документов, будет задержан и затем доставлен для в полицейский участок», — заявила пресс-служба полиции. Подчеркнувшая, что те, у кого документы в порядке, отпускались немедленно.

Для таких беспрецедентных мероприятий было задействовано около 1 500 полицейских. Вдобавок, на площади у главного вокзала установили видеокамеры, способные в режиме онлайн пересылать картинку высокого разрешения прямо в информационный центр полиции, а около забора в этом году ввели запрет на запуск фейерверков

В результате было задержано свыше 100 человек, 27 из которых впоследствии арестовали по тем или иным обвинениям. Шефу полиции Кельна Юргену Матиесу после этого пришлось отвечать на критику, в которой силы правопорядка обвиняли в расизме. Несмотря на то, что действия полиции действительно не слишком укладываются в европейские расовый кодекс, чиновник оправдал их тем, что «нашей очевидной целью было предотвращение событий, подобных прошлогодним».

Фото DW / D. Regev

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