За подготовку взрыва задержаны двое правых

Полиция Германии расследует дело подростка, подозреваемого в заговоре с целью подготовки взрыва в Кайзерслаутерне. В доме 18-летнего подозреваемого в городке Лаутерэккен в земле Рейнланд-ПФальц было обнаружено 150 кг взрывчатых материалов. Полиция сообщила, что под подозрением находится еще один мужчина, который, также как и юноша, задержан.

Оба подозреваемых в подготовке теракта, по-всей видимости, придерживаются ультра-правых взглядов. Полиция исследует их возможные связи с неонацистами и исключила исламистский экстремизм как причину готовившегося нападения. Задержанные отрицают, что готовили взрыв и утверждают, что просто собирали материалы для игры в пожарную бригаду.

Для безопасного изъятия взрывчатых материалов стражам правопорядка пришлось эвакуировать 87 жителей близлежащих домов и квартир — саперы выносили взрывчатку постепенно.

GermanNews