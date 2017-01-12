Убийцу Тугче Албайрак депортируют в Сербию

Убийцу 23-летней студентки Тугче Албайрак депортируют на родину, в Сербию. Осужденный на 3 года тюрьмы за причинение телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшей, Санель М. в настоящее время находится в заключении в Германии. Но сразу вслед за освобождением должен быть депортирован: вопрос согласован властями, но решение еще может быть обжаловано сербом, семья которого остается жить в Германии.

Висбаденский иммиграционный офис потребовал для Санеля 8-летнего срока нахождения за пределами Германии и это означает, что даже в случае депортации молодой человек уже в 28-летнем возрасте может вернуться обратно. Между тем, осужденный за смертельное нападение мужчина может представлять угрозу для общества в долгосрочной перспективе: за время отсидки он успел не раз нарушить правила тюрьмы, — сообщает The Local.

Напомним, что Тугче Албайрак погибла в ноябре 2014 года. На стоянке перед Маклдональдсом в городке Оффенбах Санель М ударил ее по голове, вследствие чего Тугче упала, ударилась головой об асфальт и впала в кому. Спустя несколько дней по решению семьи в больнице ей отключили систему жизнеобеспечения

Трагедия вызвала живой отклик в германском обществе, поскольку Тугче погибла, защищая от домогательств компании двух молоденьких девушек. Мужество погибшей студентки назвали «моделью» поведения для подрастающего поколения, многие призывали выдать ей посмертно и федеральный крест за заслуги, Bundesverdienstkreuz.

GermanNews