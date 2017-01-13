Полиция провела массированный рейд в Лейпциге

Полицейский рейд, в котором приняло участие около 600 полицейских состоялся в Лейпциге в четверг, 12 января. Настоящая армада правоохранителей обыскивала многочисленные здания в рамках расследовании о незаконном обороте оружия и уклонения от уплаты налогов.

Движение по улице, где состоялись рейды, Eisenbahnstraße, был перекрыто в течение дня, также сотрудники закрыли районы вокруг центрального железнодорожного вокзала Лейпцига, где в некоторых зданиях также проводились обыски.

По неподтвержденным данным, объектом интереса полиции стала уличная преступная группировка United Tribuns. Улица Eisenbahnstraße пользуется дурной славой в городе и считается его криминальным центром. В прошлом году на ней состоялась перестрелка между конкурирующими группировками, в результате которой погиб 1 человек.

GermanNews