Снежный шторм «Эгон» в ночь на пятницу, 13 января 2017, обрушился на Германию. Особенно сильно пострадали федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц: сильный ветер, дувший с ураганной силой, валил деревья, отрывал рекламные щиты и срывал крыши, а снегопад на время буквально парализовал движение по некоторым трассам. Кое-где за пару часов выпало до полуметра осадков.

Без электроснабжения остались тысячи домохозяйств в упомянутых землях, а также Баден-Вюртемберге и Баварии, где сильнее вусего пострадали линии электропередач. Из-за заторов на дорогах и метели, не смогли добраться до места назначения даже школьные автобусы

Множество рейсов были отменены в аэропортах Дюссельдорфа, Франкфурта и даже Дрездена. В Кёльне и Бонне ураган привел к существенным сбоям в работе железнодорожного транспорта, также под Кёльном ночью остановилось движение на автобане из-за перевернувшегося по причине гололедицы грузовика

Сообщается о двух погибших. В Гессене и Шлезвиг-Гольштейне из-за обледенелой дороги погибли двое водителей

Местами сохраняется сложная ситуация — особенно в горных районах, где просто не знают, что делать с таким количеством снега. Да еще и при плюсовых температурах.

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