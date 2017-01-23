В Нойсе задержан предполагаемый террорист

Немецкая полиция арестовала в городке Нойс (земля Северный Рейн-Вестфалия) подозреваемого в терроризме. 21-летний молодой человек был связан с австрийским тинейджером, задержанным в минувшую пятницу в Вене — предполагается, что тот готовил нападение в австрийской столице.

В субботу австрийское министерство общественной безопасности заявило, что арест уроженца Албании в Вене сорвал неизбежное нападение которое планировалось, возможно, в метро. Были «признаки того, что такое нападение было спланировано и практически готово к осуществлению», — заявил генеральный директор департамента Конрад Коглер, в интервью ORF Radio. — «Взрыв бомбы в метро был «одним из возможных сценариев».

Что касается подозреваемого в терроризме, проживавшего в Нойсе, то он, как сообщил новостной журнал Focus, по-видимому, экспериментировал «с материалом для создания взрывчатых веществ». Квартира мужчины была взята штурмом при поддержке спецназа, а сам он вместе с женой задержан

Напомним, что не так давно, в декабре 2016 года, прямо перед Рождеством, в дуйсбурге задержали двух уроженцев Косово, которых заподозорили в подготовке взрыва бомбы в крупного тороговом центре. Впоследствии их отпустили, так как полиция не смогла обнаружить никаких доказательств по делу.

GermanNews