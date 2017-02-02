Шесть подростков погибли в Баварии

Полиция подтвердила, что шесть молодых людей, найденных в сарае в заброшенном саду на юге Германии, погибли от отравления угарным газом. Пока неизвестно точно, было ли вызвано это неправильным использованием дровяной печи.

Все погибшие были в возрасте от 18 до 19 лет: трое из них были из городка Арнштайн(Arnstein) и еще трое из соседних населенных пунктов

По данным полиции, обеспокоенный отец нашел тела после того, как начал поиски своих пропавших сына и дочери, отправившихся на небольшую ночную вечеринку в сарае. Осознав, что они не вернулись домой, мужчина отправился на поиски в воскресенье утром и обнаружил их тела, а также тела четырех других подростков.

Полиция обнаружила на месте печку и выяснила, что она топилась накануне.

GermanNews