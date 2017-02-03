Задержан подозреваемый в атаке на музей Бардо

В Германии задержан мужчина, который подозревается в террористической атаке на музей Бардо в Тунисе в марте 2015 года. Как сообщает британская The Guardian, 36-летний человек, имя которого не называется, был арестован рано утром в среду, 1 февраля. Он не сопротивлялся аресту, — сообщила полиция.

Задержанный подозревается в рекрутерстве боевиков для ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), а также построении целой сети сторонников, которые должны были помочь ему спланировать и осуществить нападения в Германии.

Александр Бадле, представитель прокуратуры Франкфурта, заявил, что: «Он создал сеть поддержки в Германии. Его цель состояла в том, чтобы осуществить теракт в Германии. Пока еще не было ни цели, ни конкретной опасности». Также прокурор добавил, что задержанный: «Разыскивается в Тунисе за предполагаемое участие в планировании и осуществлении» атаки в этой африканской стране

Массированные рейды полиции были направлены на задержание подозреваемых в создании экстремистских исламистских ячеек в городах Франкфурт, Оффенбах и Висбаден (земля Гессен). В них приняло участие 1 100 сотрудников, обыскавших в общей сложности более 50 квартир, мечетей и предприятий.

Полиция арестовала 16 подозреваемых в возрасте от 16 до 46 лет. Министр внутренних дел Гессена по этому поводу заявил, что рейд «разрушил разветвленную салафистскую сеть».

GermanNews