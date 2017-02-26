Нападение в Гейдельберге: один погибший

В субботу, 25 февраля 2017 года, автомобиль протаранил в Гейдельберге пешеходов. Один человек от полученных травм скончался, а двое других получили ранения. Водитель автомобиля с ножом в руках пытался скрыться, но позднее был остановлен офицером полиции с помощью огнестрельного оружия.

Жертвой нападения на центральной площади Гейдельберга стал 73-летний немец, скончавшийся от полученных травм. Небольшие травмы получили: 32-летний мужчина из Австрии и 29-летняя женщина из Боснии и Герцеговины. Водитель бросил машину и пытался скрыться с места происшествия, но был блокирован,а затем ранен полицейскими. Он в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу.

По предварительным данным, террористической подоплеки в произошедшем не прослеживается. «Нет никаких признаков террористического фона»,- заявил журналистам представитель полиции Дэвид Фаульхабер. Добавивший, что не может прокомментировать возможные мотивы нападения

В Twitter, полиция прокомментировала спекуляции, что напавший на пешеходов водитель был иммигрантом, написав: «И опять же, для всех: подозреваемый — немец без иммигрантских корней»

Пока известно не так много фактов про само нападение в Гейдельберге. Автомобиль был прокатным и, как свидетельствуют очевидцы, остановился на красный свет и затем на зеленый поехал по пешеходной зоне давить пешеходов.

Фото DPA / R. Priebe

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