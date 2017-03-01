Велосипедист атакует женщин в Берлине

В Берлине произошло очередное нападение на женщину с использованием кислоты. По данным полиции, 27-летняя женщина шла в восточном районе столицы Фридрихсхайн в понедельник поздно вечером, когда неизвестный велосипедист брызнул ей в лицо жидкостью, состав которой впоследствии был назван кислотным. Точное вещество, примененное при нападении, пока не известно.

Женщина попала в больницу, где будет лечиться от серьезного повреждения глаз, — сообщил телеканал RBB. Полиции пострадавшая рассказала, что мужчина-велосипедист был одет в темную одежду, и как ни в чем не бывало продолжил езду на велосипеде после нападения, — пишет The Local.

Сообщается, что это был пятый подобный случай с декабря 2016 года. В январе 2017 еще одна 27-летняя женщина в восточном районе Пренцлауэр Берг также подверглась нападению со стороны мужчины-велосипедиста.

В декабре велосипедист напал на трех женщин с использованием жидкости, раздражающей кожу. По крайней мере в одном из этих нападений было использовано вещество, которым заправляют аккумуляторные батареи, то есть раствор серной кислоты.

GermanNews