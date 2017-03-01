Пожизненное для стритрейсеров выписал суд в Берлине

Суд в Берлине приговорил двух стритрейсеров к пожизненному заключению за убийство во время уличных гонок. Решение стало беспрецедентным событием в национальной судебной практике.

Хамди Х. и Марвин Н. были приговорены к максимальным срокам тюремного заключения в результате того, что обвинение просило наказать обвиняемых за намеренное, а не непредумышленное убийство. Это первый раз в Германии, когда суд признал стритрейсеров виновными в убийстве, — сообщает The Local.

Обвинение утверждало, что даже если эти люди не собирались никого убивать во время их гонки 1 февраля 2016 года, они осознавали вероятность смертельных последствий. Приговор означает, что оба гонщика проведут за решеткой минимум 15 лет прежде чем смогут подать прошение о снисхождении

Как сообщает онлайн-издание, пара мужчин устроила гонки в западной части Берлина, игнорируя красные огни светофоров, в результате чего Хамди H. на скорости в 160 километров в час врезался в джип около известного берлинского торгового центра KaDeWe. 69-летний водитель джипа был убит на месте.

Адвокаты подсудимых просили осуждения Хамди H. за непредумышленное убийство, а для Марвина Н. намеревались просить наказания за потенциально опасное вождение. Однако, во время судебного процесса, психолог описал одного из ответчиков, как человека «чрезмерно и чрезвычайно уверенного в себе» и заявил, что тот намеревался «выиграть, чтобы повысить эго», — сообщает национальное информационное агентство DPA.

GermanNews