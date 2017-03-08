Консульство в Германии использовали для хакерских атак?

Агенты ЦРУ использовали американское консульство в немецком городе Франкфурт-на-Майне для осуществления хакерских атак в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае. Обнародованные WikiLeaks документы показывают, что для въезда в Германию агентами использовались дипломатические паспорта и удостоверения личности, выданным Государственным департаментом США. А Генеральное консульство США во Франкфурте, крупнейшее диппредставительство страны за рубежом, использовалось в качестве базы для разработки троянов и других вредоносных программ, которые затем применялись в других странах.

Попутно WikiLeaks обнародовал интересные документы, согласно которым ЦРУ может удаленно активировать определенные телевизоры Samsung Smart, оснащенные камерами и микрофонами, таким образом превратив их в ретранслирующие точки и использовав для контроля разговоров определенных лиц.

Также утверждается, что если американская секретная служба взломала сотовый телефон, она сможет полностью контролировать общение его владельца даже при использование таких сервисов, шифрующих код как WhatsApp. Плюс к этому ЦРУ внедряла эксплойты (вредоносное программное обеспечение) в самые распространенные модели смартфонов.

GermanNews