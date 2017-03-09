На мэра Штутгарта подали в суд за «телесные повреждения»

Двое жителей немецкого города Штутгарт подали в суд на мэра за «телесные повреждения», вызванные загрязнением воздуха. Таким образом они намереваются привлечь внимание общественности и заставить власти города, в котром только в январе 2017 года 25 раз набюлдалось превышение допустимого в ЕС уровня загрязнения воздуха, предпринять хоть какие-то действия.

В морозный вечер пятницы в конце января, после обычной прогулки вокруг ее центральной части Штутгарта города, 54-летняя Сюзанна Джэллоу почувствовала необычный кашель и раздражение в горле. Женщина живет в районе Neckartor, жилые здания в которой находятся в близком соседстве с оживленной дорогой B 14.

Neckartor, — пишет британская The Guardian, — является известным местом с загрязненным воздухом, и не только в Штутгарте, а в Германии в целом. Значения PM10 (крупные частицы пыли размером от 10 до 2,5 мкм в диаметре), которые контролируются датчиками, установленными вна оживленном перекрестке B14 часто часто превышали около 200 микрограммов на кубический метр. Стандарты ЕС установливают верхний предел безопасного уровня РМ10 на отметке 50 мкг/м³.

В тот вечер Джэллоу вернулась домой и проверила показания на датчике, висящем на балконе, и предоставленном ей в рамках гражданской инициативы Luftdaten. С негодованием обнаружив, что увроень частиц составил 300 мкг м ³

Стремясь привлечь внимание к масштабам проблемы Штутгарта, Джэллоу и ее сосед Петр Эрбен подали иск о возбуждении уголовного дела против мэра города, Фрица Куна, и окружного президента Вольфганга Реймера, В жалобе должностные лица обвиняются по двум пунктам: нанесение телесных повреждений со смертью в качестве следствия (из-за загрязнения воздуха), а также отсутствие помощи

Одной из причин сложившейся тяжелой ситуации с загрязнением воздуха в Штутгарте, столице земли Баден-Вюртемберг, является отсутствие кольцевой дороги, — сообщает The Guardian. Таким образом весь траффик проходит через центральную часть города. Кроме того, свой вклад вносит и географическое расположение: Штутгарт находится в долине, с трех сторон окруженной горами, и потому воздух застаивается в этой котловине надолго.

GermanNews