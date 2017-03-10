Нападение с топором в Дюссельдорфе
Злоумышленник с топором, в четверг, 10 марта 2017 года, ранивший 9 человек на вокзале в немецком городе Дюссельдорф, страдает расстройством психики, — утверждает полиция. До сих пор нет никаких доказательств сговора и официальные лица заявляют, что практически исключили террористический акт как мотив нападения.
- Ранее стражи порядка говорили, что было вовлечено несколько нападавших, двое из которых арестованы, но позже появилась информация, что нападавший, 36-летний мужчина из Косово, проживающий в Вуппертале, действовал в одиночку
- Остальные подозреваемые, которые загремели в кутузку так как вели себя «подозрительно», после разбирательства были отпущены
Атака с топором на железнодорожной линии S-Bahn случилась вечером. Вооруженный человек, выскочивший из прибывшего состава, будучи буквально в ярости, напал на пассажиров, в результате чего ранил 9 человек, в в том числе 4 — серьезно. Несмотря на то, что вся станция выглядела как место резни в фильмах ужасов, никто не погиб и угрозы для жизни пострадавших сегодня нет.
После нападения мужчина побежал вдоль вестибюля, громко крича, и затем спрыгнул на железнодорожные пути. Полицейские преследовали преступника, пока он не спрыгнул с 4-метровой высоты, получив множественные серьезные переломы костей. Сайт Spiegel Online определил нападавшего как Фатмира H., и пишет, что будто бы он рассказал следователям, что надеялся быть застреленным полицией после нападения.
Фото DPA
GermanNews