Нападение с топором в Дюссельдорфе

Злоумышленник с топором, в четверг, 10 марта 2017 года, ранивший 9 человек на вокзале в немецком городе Дюссельдорф, страдает расстройством психики, — утверждает полиция. До сих пор нет никаких доказательств сговора и официальные лица заявляют, что практически исключили террористический акт как мотив нападения.

Ранее стражи порядка говорили, что было вовлечено несколько нападавших, двое из которых арестованы, но позже появилась информация, что нападавший, 36-летний мужчина из Косово, проживающий в Вуппертале, действовал в одиночку

Остальные подозреваемые, которые загремели в кутузку так как вели себя «подозрительно», после разбирательства были отпущены

Атака с топором на железнодорожной линии S-Bahn случилась вечером. Вооруженный человек, выскочивший из прибывшего состава, будучи буквально в ярости, напал на пассажиров, в результате чего ранил 9 человек, в в том числе 4 — серьезно. Несмотря на то, что вся станция выглядела как место резни в фильмах ужасов, никто не погиб и угрозы для жизни пострадавших сегодня нет.

После нападения мужчина побежал вдоль вестибюля, громко крича, и затем спрыгнул на железнодорожные пути. Полицейские преследовали преступника, пока он не спрыгнул с 4-метровой высоты, получив множественные серьезные переломы костей. Сайт Spiegel Online определил нападавшего как Фатмира H., и пишет, что будто бы он рассказал следователям, что надеялся быть застреленным полицией после нападения.

Фото DPA

GermanNews