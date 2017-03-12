В Эссене предотвратили теракт

Двое мужчин были задержаны по подозрению в организации теракта в западной части города Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия). Кроме того, полиция оцепила и закрыла крупный торговый центр города после получения информации о планируемом нападении от одной из секретных служб.

Мишенью должен был стать торговый центр Limbecker Platz в Эссене, в котором находится более 200 магазинов — этот шопинг-молл по субботам посещает до 60000, — сообщает Deutsche Welle. Здание обыскали с привлечением служебных собак, но никаких взрывчатых веществ не было обнаружено. Тем не менее, полиция считает, что угроза теракта была вполне реальной и продолжает расследование.

Источники утверждают, что вдохновителем теракта был немец, который сражался в Сирии. Он, как сообщается, был в контакте с рядом людей в районе Эссена, планируя организацию атаки, и также послал им инструкции по изготовлению бомб. Двое мужчин в Оберхаузене были арестованы в связи с преполагаемой угрозой. Одного стали подозревать после обыска квартиры в городе. Другой был доставлен на допрос из соседнего интернет-кафе.

Источники в службе безопасности сообщили, что пара задержанных контактировала с немецким боевиком в Сирии, но пока они не рассматриваются как потенциальные преступники.

Напомним, что в декабре 2016 года полиция задержала двух молодых людей, будто бы планировавших теракт в крупном торговом центре Centro в Оберхаузене. Впоследствии их отпустили, поскольку у полиции не нашлось доказательств.

GermanNews