Полиция освободила задержанных по «Эссенскому делу»

Немецкая полиция освободила обоих задержанных в связи с предполагаемым терактом в крупном торговом центре в Эссене. Первый вышел на свободу в субботу, а второй в воскресенье, поскольку сотрудники правоохранительных органов Германии не нашли оснований для их содержания под стражей. Торговый центр Limbecker Platz сегодня также был вновь открыт для посетителей.

«Тем не менее, это не означает, что расследование закончено», — заявил пресс-секретарь полиции города.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в воскресенье подтвердил, что у властей действительно была информация о готовящемся теракте и, памятуя о декабрьской трагедии на рождественской ярмарке в Берлине, спецслужбы решили не медлить. По данным национального МВД в стране сегодня находится не менее 10 тысяч радикально настроенных исламистов, не менее 1 600 из которых, как подозревают, могут готовиться к актам насилия.

GermanNews