«Человек с кислотой» вновь напал на женщину в Берлине

Еще одна, уже шестая по счету, женщина подверглась нападению в Берлине со стороны человека на велосипеде. В настоящее время полиция имеет более-менее подробное описание подозреваемого и, возможно, в конце-концов обнаружит терроризирующего женское население столицы Германии человека

О последнем нападении известно, что оно произошло 14 марта в районе Пренцлауэр Берг — жертвой стала 41-летняя женщина, в одиночестве прогуливавшаяся около полуночи. Женщина рассказала полиции, что мужчина ехал по направлению к ней и опрыскал ее (пока) неизвестным веществом, причем целился в голову Женщина по счастью отреагировала действовала быстро и использовала шарф, чтобы защитить лицо от попадания жидкости, таким образом оставшись живой и невредимой.

Пострадавшая оказалась в состоянии дать полиции описание: нападавший был мужчиной в возрасте от 35 до 45 лет со светлой кожей, среднего роста и крепко сложенный. Он был одет в черную куртку, черные брюки, черную бейсболку с прямыми краями. Велосипед, судя по всему, имел руль оригинальной формы

Полиция рассказала изданию The Local, что пока не известно, какого рода жидкость была применена против женщины в понедельник, но в четырех из пяти других подобных случаев, этим веществом была аккумуляторная кислота.

GermanNews