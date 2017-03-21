На вокзале Дортмунда взорвался билетный автомат

31-летний мужчина был найден мертвым сегодня рано утром на платформе железнодорожного вокзала Дортмунда. По всей видимости, причиной его смерти стал взрвы билетного автомата на станции где взорвалась машина талон.

Громкий хлопок был слышен на станции Дортмунд-Шарнхорст сегодня рано утром, а полицию вызвали где около 4.20 утра. По прибытии на платформу, полицейские обнаружили полностью разрушенный автомат для билетов, а также серьезно травмированного человека, который умер, несмотря на попытки свидетелей и медиков вернуть его к жизни.

На месте был задержан 26-летний мужчина, который уже допрошен полицией. Задержанный рассказал следователям, что он знал погибшего, но при этом утверждал, что случайно встретил его на вокзале.

Судя по-всему, версия теракта не является приоритетной у правоохранительных служб. Возможно потому, что похожий же инцидент с погибшим в декабре 2015 года произошел в Мюнстере. Тогда мужчина погиб из-за того, что сделанное им и прикрепленное к автомату по продаже презервативов устройство взорвалось прежде, чем он успел удалиться в безопасное место, — сообщает The Local.

GermanNews