Из Германии вышлют подозреваемых в терроризме граждан

Двое мужчин, которые подозреваются в подготовке нападения в городе Геттинген, потерпели неудачу в своей попытке избежать депортации из Германии. Алжирец и нигериец будут репатриированы обратно в Африку, несмотря на то, что оба они родились в Германии, — сообщает Deutsche Welle.

27-летний алжирец и 22-летний нигериец были арестованы в прошлом месяце в связи с расследованием дела, которое, как заявляют в полиции, было связано с «потенциально неизбежным терактом». Двое мужчин, которые находились под наблюдением в течение некоторого времени из-за их предполагаемой поддержки «Исламского государства», террористической организации, запрещенной в том числе и в России, оба родились в Германии и живут со своими родителями в Геттингене.

Во вторник Федеральный административный суд в Лейпциге согласился, что процедура их депортации должна продолжиться, несмотря на прошение об отсрочке, поданное в связи с тем, что они еще не совершили серьезных преступлений.

Региональное министерство внутренних дел обратилось с просьбой о высылке пары после того, как классифицировала их, как угрозу национальной безопасности. Представитель министерства заявил, что подобный шаг стал первым шаг в истории Германии, что такое решение было принято, — сообщает немецкое информационное агентство DPA.

GermanNews